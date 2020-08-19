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Сибирские работодатели должны сотрудникам 0,651 млрд: Новосибирская область – на третьем месте

вчера 23:26

Фото pixabay.com

Деньги в экономике есть, но не до всех доходят; работодатели не спешат гасить свои обязательства перед персоналом.

Росстат подсчитал, что в СФО долги по заработной плате превышают 0,651 млрд рублей, хотя долги снизились в прошлом месяце на 19,5%.

Больше всех недополучили работники Кемеровской области – 0,446 млрд, хотя и здесь фиксируется снижение на более, чем 20%. В Красноярском крае долги перед работниками – 91,7 млн, падение на 6,8%. Новосибирские работодатели не заплатили работникам 64,5 млн рублей, уменьшение долга – на 2%. Омская область с 14 млн рублей – на четвёртом месте. И замыкает топ-5 Томский регион, здесь задолженность снизилась на треть, до 19,6 млн рублей.

А вот долги перед иркутянами, наоборот, выросли на 83,3%, до 11,7 млн рублей. В целом по России задолженность по заработной плате на 1 сентября – 1,834 млрд.

Напомним, 19 августа ЦБ напечатал 800 тонн пятитысячных банкнот.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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