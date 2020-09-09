СК опубликовал видео с кузбасским расчленителем

Скриншот и видео СК по Кемеровской области

Следственный комитет опубликовал видео со следственного эксперимента; в кадре междуреченец, который расчленил знакомого.

Следком выложил в открытый доступ видео с участие 32-летнего жителя Междуреченска, задержанного за убийство. Он расчленил 43-летнего знакомого и сбросил части тела в реку.

В кадр попал следственный эксперимент, в ходе которого задержанный показывает место, где избавился от фрагментов тела, а также мусорный бак, куда выбросил окровавленное одеяло.

Напомним, сегодня СК сообщил о задержании в Междуреченске жестокого убийцы.