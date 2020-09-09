Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
ВЫБОРЫ - 2020

Лента новостей

СК опубликовал видео с кузбасским расчленителем

сегодня 18:59

Скриншот и видео СК по Кемеровской области

Следственный комитет опубликовал видео со следственного эксперимента; в кадре междуреченец, который расчленил знакомого.

Следком выложил в открытый доступ видео с участие 32-летнего жителя Междуреченска, задержанного за убийство. Он расчленил 43-летнего знакомого и сбросил части тела в реку.

В кадр попал следственный эксперимент, в ходе которого задержанный показывает место, где избавился от фрагментов тела, а также мусорный бак, куда выбросил окровавленное одеяло.

Напомним, сегодня СК сообщил о задержании в Междуреченске жестокого убийцы.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

убийство
Следственный комитет
Кемеровская область

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25671
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-19 к 9 сентября - гробы для нарушителей масочного режима в Индонезии, карантин словацкого министра, очаг в отделении ООН
19211
Карантин в школах Новосибирской области: Минздрав и Минобразование подписали совместный приказ
18675
Три смерти и 56 новых заболевших: коронавирус в Новосибирске на 10-35 9 сентября
16395
Ещё 142 человека умерли от коронавируса в России: сообщение оперативного штаба
16275
Как укрепить иммунитет во время сезонных вирусов: советы новосибирских медиков
13686
Россияне задолжали по ипотеке свыше 8 трлн рублей
13575
Единая и неделимая: в Новосибирской области собираются ввести электронную карту жителя