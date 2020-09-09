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Слишком много секса: когда лучше воздержаться

сегодня 16:00

Фото pixabay.com

Многие считают, что чем больше в жизни секса — тем лучше; сексологи же уверяют, что бывают моменты, когда от интимной жизни лучше воздержаться.

Существует такое понятие, как условно-физиологический ритм половой жизни. Мало кто задумывается об этом, и тем более крайне редко пары обращаются к сексологам. Поэтому многие так и не знают, с какой частотой следует заниматься любовью с партнёром. Врач-сексолог Евгений Кульгавчук рассказал в интервью радио Sputnik, что средней нормой считается занятие сексом 2-3 раза в неделю.

При этом у каждого своя половая конституция и свой ритм. Если недобирать свою норму, самочувствие может стать плохим. Но перебарщивать, по словам сексологов, тоже не стоит. Организму приестся это удовольствие, и секс перестанет быть чем-то особенным.

Также Евгений Кугвальчук обратил внимание, что перед ответственными мероприятиями от секса лучше воздержаться. Делать это нужно хотя бы за сутки. По его словам, после яркого интимного контакта нервная система требует расслабления, она уходит в защитный режим, начинает самовосстанавливаться. Если в это время нужно будет проводить ответственное мероприятие, то это получится гораздо хуже.

Напомним, сексологи назвали самые удобные позы при занятиях любовью для полных людей

Автор:
Алексей Протасов
Журналист

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Теги

секс
воздержание

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