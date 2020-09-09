Снова роковые греки: «Краснодар» сыграет с ПАОК в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Фото EPA-EFE/DIMITRIS TOSIDIS

«Краснодар» сыграет с греческим клубом ПАОК в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов; греки взяли верх над португальской «Бенфикой» в матче третьего раунда квалификации турнира.

Греческий футбольный клуб ПАОК на своем поле обыграл португальскую «Бенфику» со счётом 2:1 в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов и встретится в решающем раунде с «Краснодаром».

Голы в составе победителей на счету Димитриса Яннулиса (63-я минута) и Андрия Живковича (75). У «Бенфики» отличился Рафаэл Силва (90+4).

Противостояния первых трёх квалификационных раундов состоят из одного матча из-за пандемии. Раунд плей-офф будет состоять из двух матчей. Первая игра пройдёт 22-23 сентября в Краснодаре, ответная — 29-30 сентября в греческих Салониках. Победители раунда плей-офф выйдут в групповую стадию престижнейшего клубного турнира Европы.

Отметим, в предыдущем сезоне РПЛ «Краснодар» занял третье место и получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. «Краснодар» дебютировал в Лиге чемпионов в сезоне 2019/20, в раунде плей-офф квалификации российский клуб уступил греческому «Олимпиакосу». ПАОК занял второе место по итогам прошлого чемпионата Греции.

Напомним, футбольная команда «Енисей» отправлена на карантин из-за коронавируса.