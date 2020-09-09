Собянин направил на Алтай гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

Фото mos.ru

Собянин направил на Алтай гуманитарную помощь; в медицинские учреждения Барнаула доставили более 31 тысячи защитных костюмов и необходимую медтехнику.

Мэр Москвы Сергей Собянин во время распространения коронавирусной инфекции направил в Алтайский край партию средств индивидуальной защиты и медицинское оборудование на безвозмездной основе. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства в среду, 16 сентября.

«В медицинские учреждения Барнаула доставили более 31 тысячи защитных костюмов. В ближайшее время прибудут еще шесть машин. Таким образом, общее количество костюмов составит более 170 тысяч», — указано в сообщении.

Гуманитарная помощь также включает 500 тысяч медицинских масок, защитные очки, пульсоксиметры и респираторы, которые еще не доставлены.

Накануне в Алтайском крае начался третий этап снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Кроме того, в регионе разрешили работу всех организаций.

Напомним, власти Томской области продлили до 4 октября режим самоизоляции в связи с пандемией коронавирусной инфекции для жителей региона в возрасте от 65 лет.