Спасатели предотвратили взрыв газа во время крупного пожара в Новосибирске

Фото пресс-службы ГУ МЧС в НСО

В Новосибирске горел частный дом; огонь угрожал соседним зданиям.

Спасатели ликвидировали открытое горение во время пожара в частном доме в Калининском районе Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Вечером 15 сентября горел двухэтажный частный дом из бруса и надворные постройки на улице Галковского. Огонь перекинулся на кровлю шлакоблочной веранды соседнего дома и угрожал другим участкам поблизости.

“Из шлакоблочной веранды дома на соседнем участке пожарные эвакуировали газовый баллон объемом 50 литров, предотвратив угрозу ухудшения оперативной обстановки. Также работу огнеборцев осложняла плотная застройка и горючие конструкции сооружений и зданий”, — говорится в сообщении.

Для бесперебойной подачи воды и на соседние здания пожарно-спасательные подразделения проложили магистральные линии до пожарных гидрантов, ближайший из которых находился в 350 метрах.

По предварительным данным, в домах никого не было, пострадавших нет, хозяева находились на месте происшествия.

В результате пожара огнём повреждён жилой дом, кровля пристройки соседнего дома и надворные постройки. Предварительная площадь пожара 150 кв.м.

Напомним, в Новосибирской области семейный пикник чуть не обернулся трагедией.