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Спасатели вынесли из леса обездвиженного грибника

сегодня 10:17

Фото pixabay.com, видео МАСС Новосибирск

Спасатели МАСС пришли на помощь пострадавшему грибнику; у мужчины в лесу отказали ноги.

Днём 15 сентября спасателям МАСС пришлось искать ещё одного пропавшего в лесу грибника.

Поступила информация от родственников пожилого мужчины о том, что он отправился в лесной массив за грибами в Дзержинском районе города. Кроме почтенного возраста (1946 года рождения), мужчина болеет сахарным диабетом. Гуляя по лесу, он просто не смог дальше передвигаться — у него отказали ноги. К счастью, у пожилого человека был с собой телефон, по которому он и позвонил своим родственникам.

По указанному ориентиру на встречу с родственниками мужчины выехал оперативный экипаж спасателей МАСС, а также сотрудники отдела полиции.

Созвонившись с мужчиной, спасатели попытались сузить круг его поисков. Автомобиль ехал по Гусинобродскому тракту, подавая звуковые сигналы, в результате чего стал понятен сектор поиска.

В течение часа мужчина был обнаружен. Он лежал в траве и не мог самостоятельно идти. Поэтому путь до дороги и автомобиля скорой помощи пенсионер проделал на армейских носилках. Спасатели передали пострадавшего бригаде врачей скорой помощи и переживавшим родственникам.

Напомним, 8 сентября в лесу под Новосибирском нашли заблудившегося пенсионера.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

поиски пропавших
спасатели
МАСС
Новосибирск

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