Срочно к врачу – это не просто усталость: Мясников назвал неожиданные симптомы опасных болезней

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На первый взгляд нетревожные симптомы могут быть предвестниками опасных болезней; когда обращаться к врачу, рассказал Александр Мясников.

Некоторые распространённые симптомы могут быть предвестниками очень опасных болезней. Почему важно прислушиваться к своему организму и как вовремя распознать сигналы SOS, рассказал доктор Александр Мясников. Его слова приводит ToDay News Ufa.

Главврач столичной клиники № 71 и популярный телеведущий Александр Мясников посоветовал внимательно относиться к недомоганиям, которые на первый взгляд могут показаться достаточно безобидными. Медик напомнил, что очень важно следить за всеми изменениями в своём самочувствии.

Так, обычная боль в коленях, часто объясняемая артритом, может сигнализировать о начале развития гепатита В или С, воспалении в кишечнике или псориазе.

Беспричинная сухость во рту появляется при дефиците витамина А, анемии или синдроме Шегрена. А в сочетании с хронической усталостью сухость во рту может быть признаком красной волчанки.

Беспричинная утомляемость и слабость, которые врачи зачастую списывают на дисфункцию щитовидной железы, могут быть связаны с опасным инфекционным заболеванием боррелиозом.

Не проходящий зуд по всему телу характерен для почечной недостаточности, заболеваний крови, лимфомы, рассеянного склероза или даже межпозвоночной грыжи.

Тёмные пятна на коже могут указывать на рак лёгких или желудка, а обычная боль в плече – возможный признак приближающегося инфаркта или мочекаменной болезни.

Напомним, 6 сентября врач назвал главные симптомы рака желудка.