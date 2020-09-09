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Стали известны подробности ночного пожара в Барабинске: пострадали четыре человека

сегодня 13:13

Фото ГУ МЧС по НСО

В МЧС сообщили о возгорании жилого дома в Барабинске; в больнице двое взрослых и двое детей.

Пожарные МЧС России минувшей ночью спасли семью с двумя детьми.

«16 сентября в 00:14 поступило сообщение о возгорании надворных построек в городе Барабинске на улице Карла Маркса. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений огнём были охвачены надворные постройки, веранда и комната двухквартирного жилого дома из шлакоблока. Стоит отметить, что веранда, баня и сарай находились под одной крышей с домом», — говорится в сообщении МЧС.

Сотрудники звена газодымозащитной службы вывели из горящей квартиры пять человек: мужчину, женщину, пенсионерку, а также мальчика и девочку 2008 и 2014 года рождения соответственно.

Эвакуированную семью пожарные передали бригаде скорой помощи, родителей и детей госпитализировали в центральную районную больницу с отравлением угарным газом и ожогами различной степени тяжести. Пожилая женщина направлена на амбулаторное лечение по месту жительства.

Пожар удалось локализовать в течение 14 минут на общей площади 84 квадратных метра. Для бесперебойной подачи воды организовали подвоз от ближайшего видеоисточника на расстоянии одного километра.

В результате пожара огнём повреждена комната одной из квартир, полностью выгорели пристройки. Вторая квартира повреждений не получила.

Приоритетной версией инспекторы госпожнадзора МЧС России рассматривают нарушение правил техники эксплуатации электрооборудования в бане.

Напомним, сегодня Следком сообщил, что пожар в Барабинске был без пострадавших.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

пожар
МЧС
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люди пострадали

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