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Стало известно об инаугурации нового губернатора Иркутской области

сегодня 09:05

Фото из открытых источников

В Иркутской области запланировали церемонию вступления в должность избранного губернатора; она пройдёт 18 сентября.

Церемония вступления Игоря Кобзева в должность губернатора Иркутской области запланирована на 18 сентября. Об этом сообщил сам избранный глава региона. Кобзев отметил, что церемония состоится, если будут решены все процедурные вопросы.

«Инаугурацию мы планируем на пятницу, если согласуем, там есть определенные процедурные моменты, это связано с Законодательным собранием, с законом, поэтому нарушать ничего не будем и ждать тоже не будем», — сказал Кобзев.

На выборах 13 сентября, по предварительным итогам, за Игоря Кобзева проголосовали 60,07% избирателей, это 364 923 человека.

Напомним, стал известен состав Законодательного собрания Новосибирской области.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Иркутская область
Игорь Кобзев

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