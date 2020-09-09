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Стало известно содержание предсмертной записки националиста «Тесака» Марцинкевича

сегодня 17:05

Фото со страницы Максима Марцинкевича в соцсети "ВКонтакте"

Стало известно содержание предсмертной записки националиста «Тесака» Марцинкевича; в своём прощальном послании «борец с педофилами» попросил у всех прощения.

Стало известно содержание предсмертной записки националиста «Тесака» Марцинкевича, который накануне покончил с собой в одном из следственных изоляторов Челябинска.

Как пишут СМИ, в своём прощальном послании Максим Марцинкевич заявил, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО-3 Челябинска. Он также попросил передать своей гражданской супруге, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник.

Записку он закончил словами «Простите меня».

Трагический инцидент произошёл на Урале во время пересылки осуждённого в Москву.

В декабре 2018 года националиста приговорили к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. В июне 2017-го Марцинкевича признали виновным в экстремизме, разбойных нападениях и хулиганстве.

В октябре 2019-го приговор Марцинкевичу пересмотрели и вид исправительного учреждения, где он отбывал наказание, изменили с колонии строгого режима на колонию общего режима.

Напомним, осуждённому за смертельное ДТП в Москве актёру Михаилу Ефремову удалось нанять себе нового адвоката взамен одиозного Эльмана Пашаева.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

Максим Марцинкевич
националист
предсмертная записка

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