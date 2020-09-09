Стресс разрушает кости: учёные сделали неожиданное открытие

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Учёные из Китая рассказали о влиянии постоянного стресса на состояние костей человека; высокая нервозность приводит к тому, что организм теряет минеральные вещества.

Группа китайских учёных рассказала о прямой связи хронического стресса и повышенной вероятности переломов. Об этом сообщают Ufanotes.ru.

Специалисты отметили, что постоянный стресс заставлял кости терять минеральные вещества. Роль в этом играл гормон соматостатин, который, в свою очередь, снижает синтез гормона соматотропина.

Напомним, ранее учёные нашли вещество, способное нейтрализовать коронавирус.