«Сущности меня склеили»: Тарзан признался в измене, а Наташа Королёва прокомментировала скандальную историю

Фотографии из Instagram

Сергей Глушко публично признался в измене; Наташа Королёва заявила о желании сохранить семью.

Сергей Глушко признался в измене Наташе Королёвой, подтвердив скандальную историю, которая за последние дни уже начала обрастать слухами и домыслами. Своё чистосердечное признание он опубликовал в личном аккаунте Instagram. Глушко публично попросил прощения у своей жены, а Наташа Королёва заявила о желании сохранить семью. Пара сейчас отдыхает в Турции.

Всё началось с ограбления звёздного дома 19 августа. Две девушки похитили украшения Наташи Королёвой на крупную сумму. В произошедшем певица обвинила малоизвестную актрису Анастасию Шульженко, которая, как выяснилось, являлась любовницей Тарзана.

Сначала Сергей Глушко отказывался комментировать скандальную историю, но прошедшей ночью всё же признался в содеянном.

«Произошёл инцидент. Я изменил своей жене и открыто говорю об этом. Я не буду вторым Михаилом Ефремовым и утверждать, что это был не я. Да, это сделал я. Отвечать за это я буду перед Богом и своей женой. Больше ни перед кем из вас отчитываться не собираюсь. Я в свои 50 лет являюсь мужиком на 200 процентов. Меня развели, я повёлся, но любовь у меня одна — это женщина, которая дана мне Богом. Это было сделано намеренно. Эти сущности, грубо говоря, склеили меня. Я повёлся. Они обладали набором веществ, которым ввели меня в состояние полного неадеквата, и произошло то, что произошло. Одна кричит, что беременна, но я не допускал, чтобы этого произошло», — попытался оправдаться Глушко.

Он также подчеркнул, что надеется на справедливость.

«Такую подставу ты делаешь! Как это человек будет жить потом? Бог тебя покарает!» — эмоционально заявил Глушко, подчеркнув, что на мошенниц уже заведено уголовное дело.

По поводу скандала решила высказаться и Наташа Королёва. Певица отметила, что старается сохранить семью, несмотря ни на что.

«Сейчас мы прекрасно отдыхаем в Турции с Серёгой. Всем этим делом занимаются правоохранительные органы. А то, что пишут наши все СМИ, то, что придумывают, я вообще не берусь комментировать, потому что я такого бреда ещё не читала. Вся та информация, которая муссируется прессой, не является действительностью», — объяснила звезда starhit.ru.

Напомним, 14 сентября Сергей Глушко угрожал СМИ, которые продолжат писать о его изменах, уголовным преследованием.