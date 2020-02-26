Свадьбы не будет: почему участники шоу «Давай поженимся» из Новосибирска так и остались холостяками

Скриншот видео из программы «Давай поженимся», из социальных сетей героев публикации

Популярное шоу Первого канала «Давай поженимся» притягивает новосибирцев как магнит; меньше чем за год в гостях у главной свахи страны побывали трое сибиряков.

За последний год трое сибиряков стали героями популярного шоу «Давай поженимся». Участники в прямом эфире рассказали о том, кому готовы отдать руку и сердце, однако ни в одном из случаев до свадьбы дело не дошло. Сиб.фм связался с самыми популярными холостяками Новосибирска, чтобы узнать, как сложилась их судьба после знакомства с главной свахой страны.

Танцы с бубнами и... моделями

Одним из последних в эфире «Давай поженимся» побывал фотограф из Новосибирска Игорь Вечерский.

Художника и эзотерика ждала экстравагантная 22-летняя невеста, работающая вебкам-моделью. Вечерский, который фотографирует моделей в стиле «ню», исполнил для девушки танец с бубном, однако покорить сердце блондинки не смог. Она не выбрала ни одного из троих женихов.

Как рассказал Сиб.фм Игорь Вечерский, он изначально не рассчитывал найти в программе свою судьбу.

«Мне хотелось увидеть всё своими глазами, почувствовать себя участником большого творческого процесса. Любопытно, конечно, было увидеть невесту, потому как мне обещали интересный вариант», — объяснил он.

Впрочем, даже участие в шоу не помогло новосибирцу избавиться от статуса холостяка. Хотя сам Вечерский утверждает, что не испытывает дискомфорта вне официальных отношений. С этим сложно поспорить, глядя на его творческие проекты — недавно сибиряк провёл фотосессию с полностью обнажёнными моделями.

«Я пребываю в поиске себя, в данный период времени для меня на первом месте самореализация и мой личный путь», — сказал он.

Многодетная хищница

36-летняя Татьяна Кузнецова из Новосибирска стала настоящей звездой шоу Ларисы Гузеевой: сибирячка дважды побывала героиней программы. Сначала в качестве выбираемой, а потом — выбирающей.

Оба раза Татьяна вызывала неподдельное восхищение ведущих проекта. Мама пятерых детей умудряется потрясающе выглядеть и вести собственный бизнес — сибирячка владеет салоном красоты.

В эфире «Давай поженимся» Татьяна рассказала о многолетних отношениях, которые эмоционально её очень вымотали. Муж-тиран не давал матери своих детей ни малейшей свободы. В жизни эффектной блондинки был ещё один мужчина — отец её последнего ребёнка, но и с ним отношения не заладились.

«Несмотря на это в я верю в любовь и ищу надёжного спутника жизни», — поделилась она в эфире программы.

Встретить мужчину мечты в эфире шоу Первого канала Татьяне не удалось, однако сибирячка утверждает, что после участия в программах «стала намного счастливее».

«От чего от чего, а от одиночества точно не страдаю. Мужским вниманием не была обделена и раньше, а сейчас — тем более. Вообще я чувствую себя более счастливой, стала больше времени уделять себе, своим желаниям», — поделилась она в разговоре с корреспондентом Сиб.фм.

«Ни один не достоин»

Холостячкой осталась и ещё одна героиня проекта «Давай поженимся» из Новосибирска — стриптизёрша Анна. Обладательница груди пятого размера и пухлых губ откровенно заявила, что вложила в своё тело огромные деньги — тюнинг обошёлся ей около миллиона рублей, — поэтому теперь ищет мужчину, который «будет баловать её круглосуточно».

За сердце брюнетки боролись трое женихов, однако ни один не устроил девушку, ставшую в последнее время фитнес-моделью. Анна искала спутника, готового «купать её в деньгах», но среди кандидатов на руку и сердце таковых не нашлось.

«Ни один не достоин», — резюмировала Анна.

Связаться с девушкой Сиб.фм не удалось — сибирячка удалила аккаунты в соцсетях. В последнее время Анна пользуется только твиттером, ссылки из публикаций в котором ведут на порносайты. Судя по всему, девушка так и не нашла мужчину мечты.