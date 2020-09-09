Томские власти продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

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Томские власти продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет; ограничение на передвижение пожилых людей будет действовать до 4 октября.

Власти Томской области продлили до 4 октября режим самоизоляции в связи с пандемией коронавирусной инфекции для жителей региона в возрасте от 65 лет. Как сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации, это сделано с непрекращающейся угрозой распространения смертельного заболевания в регионе.

«Региональный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции продлил режим самоизоляции для работающих старше 65 лет до 4 октября. В соответствии с подписанным сегодня, 16 сентября, распоряжением администрации Томской области указанная категория работников сможет получить электронный больничный по карантину на период с 21 сентября по 4 октября», — говорится в сообщении.

Режим самоизоляции в Томской области был введён 31 марта. Последний раз ограничения продлевались до 30 сентября, при этом в июле их начали частично снимать. С 15 сентября разрешено проводить банкеты в заведениях общепита, а с 16 сентября — открыть кинотеатры, театры и концертные залы.

По последним данным регионального оперштаба, в Томской области зафиксировано 6 530 случаев заражения коронавирусной инфекцией , из которых 51 случай за последние сутки, 5 314 человек выздоровело, 77 скончались.

Напомним, директор центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург предсказал множество волн коронавируса в России — и вторую, и третью, и десятую.