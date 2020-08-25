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Три новосибирских исполнителя стали финалистами Национального отборочного тура «Детского Евровидения–2020»

сегодня 01:33

Фото pixabay.com

Сто человек заявились на участие в национальном отборе на «Детское Евровидение – 2020»; в полуфинале соревновались 39 исполнителей.

Среди одиннадцати финалистов – трое новосибирцев: удалось прорваться Михаилу Ковалю и Полине Королёвой, поющим дуэтом, и Софье Тумановой. Финалистам предстоит много трудной, но важной деятельности: отработка вокала и хореографии, взаимодействие со стилистами. Об этом сообщают организаторы.

Претендентов на участие в «Детском Евровидении – 2020» определят голосованием в интернете и отбором профессионального жюри во время финала через девять дней, в столице.

Нынешний европейский фестиваль детской песни пройдёт как телемост.

Напомним, 25 августа Пелагея опубликовала видео с дочкой.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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