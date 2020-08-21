Центробанк перестанет рассматривать жалобы россиян на банки

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ЦБ потихоньку снимает с себя часть надзорных функций; в частности, он больше не вмешивается во взаимоотношения граждан и банков.

Национальная финансовая ассоциация предложила внести изменения в работу ЦБ с жалобами населения на банки. Регулятор одобрил изменения. Претензии граждан станут перенаправляться в банк, без проверки ЦБ. Информацию опубликовали «Ведомости».

Кредитное учреждение должно будет разобраться в сути претензий и ответить гражданам. Копия направляется регулятору. Правда, Центробанк всё-таки станет вести статистический учёт жалоб: кредитным учреждениям с наименьшим числом претензий к ним со стороны клиентов, придётся на так часто видеть проверяющих.

Глава ЦБ готова опробовать механизм в пилотном режиме.

Напомним, 21 августа стало известно, что российские банки переманивают клиентов друг у друга.