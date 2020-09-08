Турпоток на Байкал в 2020 году упал вдвое из-за эпидемии коронавируса

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Турпоток на Байкал в 2020 году снизился на 48%; в Иркутской области действуют ограничения для предприятий туристической отрасли из-за пандемии.

Туристический поток на озеро Байкал в Иркутской области в прошедшем периоде 2020 года упал на 48% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Об этом в четверг сообщила руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

"Мы фиксируем снижение туристического потока в регион на 48%. Порядка 663 тыс. туристов было обслужено [с начала года]", — цитирует Сливину ТАСС.

По ее словам, особенностью туристического сезона на побережье Байкала в Иркутской области в 2020 году стало то, что в структуре турпотока стало больше индивидуальных путешественников. Визиты организованных групп осложняются тем, что в регионе еще действуют ограничения для предприятий туристической отрасли.

"Из-за сложностей в организации групповых туров в 2020 году Иркутской области не удалось запустить чартерную программу на Байкал для жителей России", — посетовала Сливина.

Она добавила, что начать выполнение чартерных рейсов на Байкал планируется в 2021 году.

Байкал — самое глубокое озеро на планете, включено в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Отметим, до началав пандемии каждый год турпоток в регион увеличивался на 3-4%.

Напомним, президент России Владимир Путин одобрил предложение проведения года Байкала в России.