У россиян иссякают источники дохода: кто входит в группу риска

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Невысокая инфляция порождает надежду на достойный уровень жизни; реально располагаемые доходы россиян сокращаются.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, к концу года реальные располагаемые доходы россиян снизятся на 3%. Росстат полагает, что снижение по итогам шести месяцев составит 3,7%, так что вроде как тенденция позитивная. Тем более, что инфляция находится на уровне 3%, говорит Банк России. Об этом пишет «Прайм».

Эксперты поясняют, что доходы и зарплата – не одно и тоже. В частности, в доход включаются поступления от предпринимательской деятельности, а они упали на 40% за второй квартал года, поясняет аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева. Согласно данным аналитика «Фридом Финанс» Евгения Миронюка, зарплата в доходах граждан занимает около 66%. Остальное дают предпринимательство и госдотации. Ещё порядка 7% дают поступления от собственности. Реальные зарплаты выросли с начала года на почти 3%, но данные не учитывают теневой сектор, в котором занята треть работоспособного населения, подсчитали в РАНХиГС. Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев указывает, что данные по росту зарплаты охватывают сектора, в кторых легко собирать статистические данные: госсектор, производство, крупный бизнес. А вот малый и средний бизнес практически не предоставляет данных, а ситуация с зарплатой сотрудников в них не так радужна, здесь идёт снижение зарплат.

Всё ещё высоки риски безработицы и снижения доходов, уверен финансовый директор финтех-маркетплейса VR_Bank Роман Ромашевский.

Напомним, 19 августа ЦБ напечатал 800 тон пятитысячных купюр.