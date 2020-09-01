У жительницы Новосибирска списали с банковской карты несколько тысяч за поездки на такси, которые она не совершала

Фотографии с сайтов pixabay.com и flamp.ru

Горожанка пожаловалась на сервис заказа такси; в службе поддержки ничего не могут решить уже несколько дней.

Жительница Новосибирска сообщила, что сервис заказа такси "Яндекс Go" списал с её банковской карты более 3 000 рублей за поездки, которые она не совершала. Девушка сообщила о мошенничестве на сайте отзывов flamp.ru.

По словам девушки, данные своей банковской карты она никому не сообщала, а сохранены они были только в приложении "Яндекс Go". Тем не менее 13 сентября с её карты были списаны денежные средства за якобы ею оформленные заказы на две поездки. Общая сумма списанных средств составила 3 363 рубля.

Девушка заверяет, что вопреки данным, которые ей сообщают в службе поддержки, она такси не заказывала и никуда не ездила.

"Я не совершала поездок!!! <...> Яндекс такси украла с карты на сумму около 4000 тысяч рублей, данные карты знали только я и приложение Яндекс такси указано ,первая поездка 2500 через 3 минуты на 863", — заявила горожанка (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Сиб.фм).

Девушка также подчеркнула, что разбирательство со службой поддержки сервиса продолжается уже несколько суток, но решения проблемы до сих пор нет, и средства ей не возвращают. Она намерена обратиться в прокуратуру.

"списали и все,не рекомендую этих мошеников.и не первый случай ,а система у них , поеду в прокуратуру писать заявление", — заключила горожанка.

Напомним, 1 сентября в Новосибирске задержали таксиста-грабителя.