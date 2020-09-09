Умерли трое: сообщение оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирске 16 сентября

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Ещё три человека умерли в Новосибирске от коронавируса за минувшие сутки; выявлено 53 новых заражения.

52 новых случая заражения коронавирусом выявлено в регионе за минувшие сутки. Публикуем полный текст официального сообщения оперативного штаба Новосибирской области 16 сентября.

«По данным оперативного штаба, на утро 16 сентября в регионе зафиксировано 12 260 случаев коронавирусной инфекции (+53 за минувшие сутки), в том числе 724 ребенка. 11 016 пациентов выздоровели (+82 за сутки).

Скончались ещё три пациента: мужчины в возрасте 44 , 72 лет и женщина в возрасте 85 лет. Всего в регионе от COVID-19 умер 401 человек.

В отделениях реанимации находятся 44 человека. На ИВЛ – 9 пациентов.

Госпитализированы 14 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 030.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом госпитализированы 408 пациентов.

Всего в Новосибирской области провели 472 410 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 368 жителей региона, для 40 086 человек меднаблюдение окончено».