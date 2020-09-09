Умирающей хаски в Новосибирске перелили кровь бездомной собаки
Фото из группы «Приют Академгородка» в социальной сети «ВКонтакте»
В Новосибирске зоозащитники спасают хаски, которую хозяева бросили на улице; животному потребовалась серьёзная операция и донорская кровь.
Хаски прооперировали в новосибирской ветеринарной клинике. Зоозащитники обнаружили животное на улице в Каменке — собака была при смерти. Об этом сообщается в группе «Приют Академгородка» в социальной сети «ВКонтакте».
По словам руководителя приюта Галины Клебче, об умирающей в подвале собаке в организацию сообщили неизвестные. Животное больше суток провело в муках, пока его не обнаружили волонтёры. Они же нашли донорскую кровь для хаски.
«Состояние было крайне тяжёлое. За то время, пока собака находилась в подвале, она очень ослабла. Кровь для пострадавшей взяли у Сайдара — это наш приютский пёс. Он недавно уже делился кровью с другой больной собакой, да и вес у него небольшой — всего 40 килограммов. Но в экстремальной ситуации его помощь оказалась бесценной», — рассказала Клебче.
Сейчас прооперированная собака чувствует себя лучше. Она уже ходит по кабинету ветеринарной клиники.
Напомним, ранее сотрудники приюта в Новосибирске организовали благотворительную фотосессию с собаками.
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