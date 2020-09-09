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Умирающей хаски в Новосибирске перелили кровь бездомной собаки

сегодня 15:15

Фото из группы «Приют Академгородка» в социальной сети «ВКонтакте»

В Новосибирске зоозащитники спасают хаски, которую хозяева бросили на улице; животному потребовалась серьёзная операция и донорская кровь.

Хаски прооперировали в новосибирской ветеринарной клинике. Зоозащитники обнаружили животное на улице в Каменке — собака была при смерти. Об этом сообщается в группе «Приют Академгородка» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам руководителя приюта Галины Клебче, об умирающей в подвале собаке в организацию сообщили неизвестные. Животное больше суток провело в муках, пока его не обнаружили волонтёры. Они же нашли донорскую кровь для хаски.

«Состояние было крайне тяжёлое. За то время, пока собака находилась в подвале, она очень ослабла. Кровь для пострадавшей взяли у Сайдара — это наш приютский пёс. Он недавно уже делился кровью с другой больной собакой, да и вес у него небольшой — всего 40 килограммов. Но в экстремальной ситуации его помощь оказалась бесценной», — рассказала Клебче.

Сейчас прооперированная собака чувствует себя лучше. Она уже ходит по кабинету ветеринарной клиники.

Напомним, ранее сотрудники приюта в Новосибирске организовали благотворительную фотосессию с собаками.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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