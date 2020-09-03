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Ураганный ветер обрушится на Новосибирск

сегодня 01:49

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

Плохая погода ожидается в Новосибирске с сегодняшнего дня; возможны дожди и сильный ветер.

Ветреная погода новосибирцев ожидает в среду, 16 сентября. При этом термометр покажет до +20 градусов. Но уже к 16:00 ветер поднимется до 17 метров в секунду. Продлится такая погода до ночи.

В Новосибирске в период с 16 по 18 сентября прогнозируют резкое ухудшение погодных условий. По данным сервиса Gismeteo, в городе ожидаются кратковременные дожди и сильный ветер до 17 метров в секунду.

Напомним, 2 сентября в Тюмени ураган снёс три башенных крана.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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