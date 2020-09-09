Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
ВЫБОРЫ - 2020

Лента новостей

Ускоряют обмен веществ и выводят токсины: диетолог назвала идеальные продукты для похудения

сегодня 17:15

Фотографии с сайтов pixabay.com и pexels.com

Названы идеальные продукты для похудения; врач дала советы по диетическому меню.

Диетолог назвала идеальными продуктами для похудания зелёные овощи. Советы врача опубликовал ToDay News Ufa.

Врач клиники управления здоровьем университета имени Сеченова, диетолог Наталья Пугачёва уверяет, что именно овощи, особенно зелёного цвета, эффективно борются с лишним весом.

В ряду так называемых суперфудов медик назвала листья салата айсберг, латук, рукколу, шпинат, корни сельдерея. Все они содержат огромное количество калия, который является прекрасным мочегонным средством, стимулирует ускорение обмена веществ и выводит лишние токсины из организма.

Кроме того, эти овощи богаты клетчаткой, фолиевой и аскорбиновой кислотами.

«Овощи всегда низкокалорийны, но они питательны, поэтому мы долго чувствуем себя сытыми, когда едим такие продукты. Правильная клетчатка необходима для нормального функционирования кишечника. Ведь именно в нём вырабатывается та необходимая часть гормонов, которая отвечает за хорошее настроение и самочувствие человека», – подчеркнула диетолог.

Пугачёва рекомендует съедать хотя бы три порции (примерно 300 г) разных овощей ежедневно.

Очень полезны для похудения огурцы, капуста, свёкла, имбирь, хрен и лук. Для максимальной пользы принимать в пищу их следует в свежем виде, без термической обработки.

Напомним, вчера диетологи разобрали плюсы и минусы гибкой диеты.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

0

Теги

овощи
советы
диета
рекомендации
полезные продукты
диетолог

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25664
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-19 к 9 сентября - гробы для нарушителей масочного режима в Индонезии, карантин словацкого министра, очаг в отделении ООН
19190
Карантин в школах Новосибирской области: Минздрав и Минобразование подписали совместный приказ
18667
Три смерти и 56 новых заболевших: коронавирус в Новосибирске на 10-35 9 сентября
16387
Ещё 142 человека умерли от коронавируса в России: сообщение оперативного штаба
16267
Как укрепить иммунитет во время сезонных вирусов: советы новосибирских медиков
13681
Россияне задолжали по ипотеке свыше 8 трлн рублей
13545
Единая и неделимая: в Новосибирской области собираются ввести электронную карту жителя