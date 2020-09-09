Ускоряют обмен веществ и выводят токсины: диетолог назвала идеальные продукты для похудения

Фотографии с сайтов pixabay.com и pexels.com

Названы идеальные продукты для похудения; врач дала советы по диетическому меню.

Диетолог назвала идеальными продуктами для похудания зелёные овощи. Советы врача опубликовал ToDay News Ufa.

Врач клиники управления здоровьем университета имени Сеченова, диетолог Наталья Пугачёва уверяет, что именно овощи, особенно зелёного цвета, эффективно борются с лишним весом.

В ряду так называемых суперфудов медик назвала листья салата айсберг, латук, рукколу, шпинат, корни сельдерея. Все они содержат огромное количество калия, который является прекрасным мочегонным средством, стимулирует ускорение обмена веществ и выводит лишние токсины из организма.

Кроме того, эти овощи богаты клетчаткой, фолиевой и аскорбиновой кислотами.

«Овощи всегда низкокалорийны, но они питательны, поэтому мы долго чувствуем себя сытыми, когда едим такие продукты. Правильная клетчатка необходима для нормального функционирования кишечника. Ведь именно в нём вырабатывается та необходимая часть гормонов, которая отвечает за хорошее настроение и самочувствие человека», – подчеркнула диетолог.

Пугачёва рекомендует съедать хотя бы три порции (примерно 300 г) разных овощей ежедневно.

Очень полезны для похудения огурцы, капуста, свёкла, имбирь, хрен и лук. Для максимальной пользы принимать в пищу их следует в свежем виде, без термической обработки.

Напомним, вчера диетологи разобрали плюсы и минусы гибкой диеты.