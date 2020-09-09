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В группе риска больше 30 пассажиров: пассажир с коронавирусом мог заразить весь автобус по пути в Финляндию

сегодня 04:41

Фото Pixabay

У пассажира, приехавшего из Петербурга в Хамину, выявили коронавирус; о риске заболеть уже предупредили 32 человек, которые были в поездке.

У пассажира автобуса, который прибыл в Финляндию из Санкт-Петербурга, выявили коронавирус. Ведомство здравоохранения и социального обеспечения THL сообщает 15 сентября, что в салоне общественного транспорта вместе с заболевшим находился еще 51 человек.

Первые симптомы у пассажира появились 9 сентября, на следующий день после автобусной поездки в Хамину, сообщает «ЛенТВ24».

"Ситуация с COVID-19 в России значительно хуже, чем в Финляндии. Пребывание в соседней стране значительно увеличивает риск заражения, поэтому каждый должен тщательно обдумать, нужно ли сейчас ехать за границу", — говорит Яри Ялава, ведущий эксперт THL.

Власти Суоми не исключают, что теперь пассажиров могут поместить на карантин. О риске заболеть уже предупредили 32 человек, которые были в поездке.

Напомним, из-за пандемии граница между Россией и Финляндией закрыта. Въехать в страну можно только в случае необходимости. Например, по семейным обстоятельствам или по работе. Несмотря на это, через юго-восточные погранпункты Финляндии ежедневно проезжает до 1500 человек.

Страна будет готова принимать россиян не раньше ноября, но только при наличии справки об отсутствии COVID-19.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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