В Искитимской ЦРБ от коронавируса умерли 14 человек

Фото Михаила Докукина / Сиб.фм

В Искитиме больше не будут госпитализировать больных коронавирусом; уже в пятницу ЦРБ будет работать в обычном режиме.

В Искитиме закрывают ковидный госпиталь. Об этом сообщает издание «Весь Искитим» со ссылкой на главного врача ЦРБ Алексея Кайгородцева. По словам медика, жители района перестали болеть короанвирусом.

«Последние три недели в госпитале было меньше 10 пациентов. Мы раньше начали болеть, раньше заканчиваем», – приводит издание слова главврача.

Кайгородцев также рассказал, что с начала пандемии в ковидном госпитале умерли от коронавируса 14 человек. Это жители Искитимского, Маслянинского и Черепановского районов, а также городов Новосибирск и Бердск.

Больных, которые оставались на лечении в ЦРБ Искитима, отправили в больницу № 11 в Новосибирск.

В помещении бывшего ковидного госпиталя проведут дезинфекцию, и уже с пятницы инфекционная больница продолжит свою работу в обычном режиме.

Напомним, в Искитимском районе при поддержке областного бюджета реконструируют две больницы.