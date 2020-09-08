Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
ВЫБОРЫ - 2020

Лента новостей

В Искитимской ЦРБ от коронавируса умерли 14 человек

сегодня 13:59

Фото Михаила Докукина / Сиб.фм

В Искитиме больше не будут госпитализировать больных коронавирусом; уже в пятницу ЦРБ будет работать в обычном режиме.

В Искитиме закрывают ковидный госпиталь. Об этом сообщает издание «Весь Искитим» со ссылкой на главного врача ЦРБ Алексея Кайгородцева. По словам медика, жители района перестали болеть короанвирусом.

«Последние три недели в госпитале было меньше 10 пациентов. Мы раньше начали болеть, раньше заканчиваем», – приводит издание слова главврача.

Кайгородцев также рассказал, что с начала пандемии в ковидном госпитале умерли от коронавируса 14 человек. Это жители Искитимского, Маслянинского и Черепановского районов, а также городов Новосибирск и Бердск.

Больных, которые оставались на лечении в ЦРБ Искитима, отправили в больницу № 11 в Новосибирск.

В помещении бывшего ковидного госпиталя проведут дезинфекцию, и уже с пятницы инфекционная больница продолжит свою работу в обычном режиме.

Напомним, в Искитимском районе при поддержке областного бюджета реконструируют две больницы.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

Искитим
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25639
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-19 к 9 сентября - гробы для нарушителей масочного режима в Индонезии, карантин словацкого министра, очаг в отделении ООН
19138
Карантин в школах Новосибирской области: Минздрав и Минобразование подписали совместный приказ
18651
Три смерти и 56 новых заболевших: коронавирус в Новосибирске на 10-35 9 сентября
16371
Ещё 142 человека умерли от коронавируса в России: сообщение оперативного штаба
16243
Как укрепить иммунитет во время сезонных вирусов: советы новосибирских медиков
13668
Россияне задолжали по ипотеке свыше 8 трлн рублей
13485
Единая и неделимая: в Новосибирской области собираются ввести электронную карту жителя