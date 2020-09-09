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В компании «СУЭК Кузбасс» вспышка коронавируса

сегодня 16:47

Фото из открытых источников

По данным Роспотребнадзора по Кемеровской области, в компании «СУЭК Кузбасс» произошла вспышка коронавируса; заболели 10 человек.

В Кемеровской области зарегистрирована вторая за день вспышка коронавируса.

Как сообщил Сиб.фм источник в управлении Роспотребнадзора, 10 случаев коронавируса выявлены среди сотрудников «СУЭК Кузбасс».

Случаи заболевания выявлены в медсанчасти «Шахтёр», в частности в отделении профосмотров.

В ведомстве уточнили, что в очаге заболевания уже проведены все необходимые противоэпидемические меры, так как закрыт он с 7 сентября.

Сотрудники «СУЭК Кузбасс» с подтверждённым диагнозом «коронавирус» проходят амбулаторное лечение. Клинические проявления болезни присутствуют только у одного сотрудника.

В число контактных с больными лиц вошли 14 человек. Они отправлены на самоизоляцию. Все они сдали отрицательные тесты на коронавирус.

Напомним, вспышка коронавируса произошла в санатории в Кемеровской области.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Кемеровская область
коронавирус

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