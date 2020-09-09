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В Красноярском крае задержали скрывавшегося от полиции главу Ачинского района

сегодня 13:25

Фото муниципального образования Ачинского района

Полицейские задержали главу Ачинского района Красноярского края; чиновник был объявлен в федеральных розыск по делу о халатности и скрывался от правосудия.

Глава Ачинского района Красноярского края Евгений Розанчугов задержан правоохранителями. Как приводится в сообщении на сайте СУ Следственного комитета по региону, сибирский чиновник является фигурантом уголовного дела о халатности, повлекшей существенное нарушение законных прав и интересов детей-сирот (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

По версии следствия, Розанчугов с июня 2020 года игнорировал органы следствия, уклоняясь от проведения с ним следственных действий. Его объявили в федеральный розыск, мужчина задержан сотрудниками ГИБДД на основании ориентировки.

«По предварительной версии следствия, в период с 2016-го по 2018 год подозреваемый в рамках исполнения муниципальных контрактов по приобретению квартир для детей-сирот не дал указание о проведении обязательной экспертизы жилых помещений на соответствие их требованиям технического задания, тем самым нарушил требования 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», — отметили в ведомстве.

В итоге в результате действий Розанчугова были куплены восемь квартир за 6,7 млн рублей. При этом жильё непригодно для проживания, уточнили в следствии.

Чиновника опросили в качестве подозреваемого, однако вину в преступлении он не признал, не раскаялся в содеянном. В ближайшее время следствие намерено предъявить задержанному обвинение по открытому уголовному делу.

Напомним, 9 сентября заместитель министра энергетики РФ Анатолий Тихонов был задержан по подозрению в мошенничестве.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

Красноярский край
чиновник
задержание

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