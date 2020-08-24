В Новосибирск идёт ураганный ветер

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Безмятежная осенняя пора подходит к концу в Новосибирске; сегодня во второй половине дня в городе будет сильный ветер.

Синоптики сообщили, что тёплая погода в Новосибирске сменится сильным ветром и дождями. По данным сервиса gismeteo.ru, сегодня во второй половине дня скорость ветра составит 15 м/с.

Также с 13:00 ожидаются небольшие дожди, которые задержатся в городе до понедельника. Температура воздуха в среднем составит около +17 градусов.

В четверг, 17 сентября, будет временное затишье, однако с пятницы в Новосибирске будет ветрено и дождливо.

Напомним, синоптики сообщили прогноз на сентябрь.