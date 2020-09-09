В Новосибирске коронавирусом заразились ещё 53 человека

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

53 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Новосибирской области; в инфекционных стационарах скончались три пациента.

Ещё 53 человека заболели коронавирусом в Новосибирской области. Об этом 16 сентября сообщили в региональном оперативном штабе.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 12 260 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 724 ребёнка.

«Скончались ещё три пациента: мужчины в возрасте 44, 72 лет и женщина в возрасте 85 лет», — уточнили в штабе.

Всего в регионе от COVID-19 умер 401 человек.

Сейчас в отделениях реанимации находятся 44 человека. На ИВЛ – 9 пациентов.