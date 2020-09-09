В Новосибирске открыли аквапарк

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Правительство Новосибирской области приняло решение о снятии некоторых карантинных мер; теперь в регионе возобновятся симпозиумы и научные конференции, а аквапарку разрешат работать в полном объёме.

Аквапарк Новосибирска может начать работу в полном объёме. Такое решение 16 сентября приняло региональное правительство. Также власти заявили о возобновлении симпозиумов.

«В Новосибирской области разрешается работа аквапарков, а также проведение научных конференций, форумов, симпозиумов. Соответствующие документы были одобрены 16 сентября на внеочередном заседании правительства региона, которое провёл губернатор Андрей Травников», — сказано в сообщении правительства.

На протяжении нескольких месяцев авкапарк был закрыт для посетителей, а в августе ему разрешили работать с некоторыми ограничениями.

Напомним, ранее был подписан приказ о карантине в нескольких новосибирских школах.