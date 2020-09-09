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В омской больнице из-за коронавируса закрыли два отделения

сегодня 18:09

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм и из открытых источников

Два отделения в ГБ № 1 им. Кабанова закрыли на карантин; там выявили случаи заболевания коронавирусом.

Сегодня, 16 сентября, в омской больнице № 1 имени Кабанова закрыли на карантин два отделения. Из-за выявленной коронавирусной инфекции прекратили работу терапевтическое и торакальное отделения. Информация об этом появилась в паблике «Город 55| Новости Омска» в социальной сети «ВКонтакте».

«Несмотря на это работа продолжается в штатном режиме, как мы ранее говорили, никак не получится избежать подобных ситуаций. Лекарствами, СИЗами и всем необходимым медики обеспечены. К тому же они уже имеют опыт работы в подобных ситуациях», — рассказали в пресс-службе Минздрава Омской области.

Медицинское учреждение не было перепрофилировано под работу с больными коронавирусом. Первая вспышка в больнице была зарегистрирована в мае.

Напомним, в Кузбассе вспышка коронавируса произошла в санатории.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Омская область
карантин
больница
коронавирус

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