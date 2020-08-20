В ПДД внесут изменения: рассказываем, кого они коснутся

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Министерство транспорта разработало рекомендации по внесению изменений в правила дорожного движения; любителей тонировки ждут послабления.

Автоэксперт журнала «За рулём» оценил возможные изменения ПДД. Минтранс подготовил к рассмотрению документ на 19 страницах.

Под первым номером издание отметило запрет останавливаться на так называемых островках безопасности. Это предлагается запретить, даже если рядом с ним нет знака «Остановка запрещена».

Вторым пунктом идёт смягчение требований к тонировке ветрового стекла. Светопропускную способность предлагается снизить с 75 % до 70 %. При этом перестанут нормировать тонировку других стёкол.

Третье важное изменение касается разрешения использовать в машине любых медицинских аптечек, огнетушителей и знаков аварийной остановки, а не только предусмотренные ГОСТом.

Водителям средств индивидуальной мобильности, к которым относятся электросамокаты, моноколёса, сегвеи, скейтборды и ролики, запрещено управлять ими в состоянии алкогольного опьянения. Также минтранс предлагает запретить разгонять их до скорости 20 километров в час на пешеходных дорожках.

Ещё одно изменение касается детей. Так, малышам до 7 лет разрешат управлять средствами индивидуальной мобильности на тротуарах, пешеходных дорожках, в пределах пешеходных зон и исключительно в сопровождении взрослых. Старшие ребята смогут делать это самостоятельно. А тем, кто старше 14 лет, ПДД позволят выезжать на правый край проезжей части или обочину улицы, если нет возможности ехать по велосипедным зонам, велополосам или тротуарам, сообщает «Российская газета».

Напомним, 20 августа велосипедист погиб под колёсами автобуса в Новосибирской области.