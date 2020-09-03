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В России вырастут цены на сигареты

сегодня 14:20

Фото pixabay.com

Минфин России хочет увеличить акцизы на табак; чиновники подготовили поправки в Налоговый кодекс.

Министерство финансов РФ подготовило проект, предусматривающий повышение ставки акциза на сигареты в 2021 год. Об этом сообщил РБК со ссылкой на документы из ведомства.

Согласно проекту, акциз на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты подорожает на 20 % по сравнению с текущими показателями.

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, и в скором времени проект рассмотрят на заседании правительства.

С помощью этого повышения власти хотят обеспечить выполнение социальных обязательств со стороны государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением коронавируса.

При повышении акциза на 20 % пачка сигарет в среднем будет стоить 140 рублей. В целом каждая пачка будет стоить на 20 рублей дороже, чем сейчас.

Напомним, минздрав заявил о запрете ароматических сигарет.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

сигареты
акциз

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