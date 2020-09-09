В шести школах Омской области выявили коронавирус

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В Омской области увеличилось число образовательных учреждений с выявленным коронавирусом; в областном центре известно о трёх школах.

В Омской области в шести школах и детском саду выявлены случаи заболевания коронавирусом. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на министерство образования.

Полностью закрыта Знаменская школа. Из-за выявления коронавируса на карантин отправлены отдельные классы в Юрьевской школе в Кормиловском районе и в Петровской школе в Тевризском районе.

В областном центре случаи заболевания отмечены в гимназии № 43, в школах № 133 и № 135, а также в детском саду.

Напомним, в Новосибирской области из-за коронавируса закрываются школы в районах.