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В Сибирском федеральном университете вспышка коронавируса, десятки студентов экстренно госпитализированы

сегодня 19:49

Фото сайт СФУ

В Красноярске госпитализировали с коронавирусом порядка 10 студентов СФУ; в настоящее время обучение в университете проходит в гибридном режиме.

Коронавирусная инфекция выявлена у студентов Сибирского федерального университета (СФУ) в Красноярске, они госпитализированы. Об этом в среду сообщила пресс-служба СФУ.

"На данный момент зафиксировано и госпитализировано около 10 заболевших коронавирусной инфекцией — это студенты разных курсов и направлений. В настоящее время очагов не выявлено. Первый круг контактов заболевших находится под наблюдением", — сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что на данный момент в университете обучение проходит в гибридном режиме, при котором сочетаются очные занятия и онлайн-занятия. Учебное расписание составляется таким образом, чтобы предотвратить скопление большого количества обучающихся.

На 16 сентября в Красноярском крае выявлено более 18,5 тыс. случаев коронавирусной инфекции. Почти 14,5 тыс. выздоровели, 525 человек умерли.

Напомним, в Томске власти продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, ограничение будет действовать до 4 октября.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

студенты
СФУ
Красноярск
коронавирус

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