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В Томской области разрешили возобновить работу кинотеатров и домов культуры

сегодня 15:44

Фото pixabay.com

Томские власти разрешили возобновить в регионе работу кинотеатров и концертных залов; помещения разрешено заполнять только на 50 %, зрители должны проходить обязательную термометрию на входе.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин снял введённые из-за пандемии коронавируса ограничения на работу театров, кинотеатров, концертных залов и домов культуры, сообщается в среду на сайте областной администрации.

«Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию распространения COVID-19, принял решение разрешить работу театров, кинотеатров, концертных залов и домов культуры при условии строгого соблюдения противоэпидемических правил», — говорится в сообщении.

Для соблюдения норм эпидемиологической безопасности залы учреждений культуры разрешено заполнять только на 50 %. Зрители должны проходить термометрию на входе, носить маски и занимать места в залах в шахматном порядке.

Режим самоизоляции в Томской области был введён 31 марта. Последний раз ограничения продлевались до 30 сентября, при этом в июле их начали частично снимать.

По последним данным регионального оперштаба, в Томской области зафиксировано 6 479 случаев заражения коронавирусной инфекцией (58 случаев за последние сутки), 5 251 человек выздоровел, 77 умерли.

Напомним, в Кузбассе из-за участившихся случаев заболевания коронавирусом пожилым людям вновь вернули режим самоизоляции.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

Томская область
коронавирус
кинотеарты

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