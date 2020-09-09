В ВОЗ прокомментировали продолжающийся рост числа новых случаев коронавируса в России

Фото pixabay.com

В ВОЗ оценили рост числа новых случаев коронавируса в России; в организации поблагодарили российских медиков за высокий профессионализм.

Россия находится на плато по распространению коронавируса. Рост числа новых случаев есть, но представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович оценивает его как незначительный. Её слова приводит ТАСС.

По словам Вуйнович, подъём заболеваемости наблюдается во многих европейских странах, но не в России.

«Мы этого подъёма не видим в России. В России ситуация находится на плато, мы видим незначительное повышение», — констатировала Вуйнович.

Также она отметила, что российская система тестирования на коронавирус позволяет чётко определить место нахождения инфекции и установить уровень смертности от COVID-19. Наработанный мировой опыт, по мнению Вуйнович, должен помочь своевременно выявлять очаги инфекции и не вводить ограничительных мер на федеральном уровне.

Напомним, ранее директор центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург предсказал множество волн коронавируса в России — и вторую, и третью, и десятую.