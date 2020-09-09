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«Вашего ребёнка нужно отправить в класс коррекции»: маму школьницы из Новосибирска довела до слёз чёрствая учительница

сегодня 12:56

Фото pixabay.com

Классный руководитель второклассника довела маму школьника до слёз; педагог поставила ребёнку двойку и заявила, что девочку «нужно отправить в класс коррекции».

Мама новосибирской школьницы пожаловалась на классного руководителя своей дочери, которая поставила ребёнку двойку за контрольную по математике. По словам обратившейся в редакцию женщины, второклашка очень расстроилась из-за плохой отметки.

«Да я и сама не сдержалась — заплакала. Когда я задала педагогу вопрос — откуда двойка, она ответила: "Спрашивайте у своего ребёнка". И вообще заявила, что дочку нужно переводить в класс коррекции. Я в шоке от такого отношения учителя. Даже если ребёнок действительно не справился с контрольной, разве можно так говорить», — возмутилась женщина.

Сибирячка добавила, что после дистанционного обучения, на которое первоклашек перевели этой весной, многие дети расслабились. «Конечно, занимались из дома, но это далеко не тот уровень подготовки, который дают ребятишкам в школе. И вот после такого расслабона требуют от детей суперзнаний и сразу ставят двойки», — уточнила она.

Женщина пояснила, что плохие отметки после контрольной получили многие дети в классе. Школа, о которой рассказала читательница, находится в Калининском районе города.

Сиб.фм направил запрос с министерство образования Новосибирской области с просьбой прокомментировать принцип выставления оценок учащимся младших классов.

Напомним, несколько школ региона отправили на карантин из-за коронавируса.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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Новосибирская область
школьники

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