Велосипедист погиб под колёсами грузовика на трассе под Новосибирском

Фото ГУ МВД по Новосибирской области

В Каргатском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП; под грузовик попал велосипедист.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили о смертельном ДТП на трассе.

Поздним вечером на 1287-м км автодороги Р-254 «Иртыш» в Каргатском районе 70-летний водитель грузового автомобиля «ДАФ», следовавший со стороны Омска в сторону Новосибирска, совершил наезд на велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении.

В результате ДТП велосипедист-мужчина (на вид около 30-35 лет) от полученных травм скончался на месте происшествия.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожной аварии.

Кроме того, правоохранителям предстоит установить личность погибшего велосипедиста.

Напомним, 20 августа велосипедист погиб под колёсами автобуса в Новосибирской области.