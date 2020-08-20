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Велосипедист погиб под колёсами грузовика на трассе под Новосибирском

сегодня 12:42

Фото ГУ МВД по Новосибирской области

В Каргатском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП; под грузовик попал велосипедист.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили о смертельном ДТП на трассе.

Поздним вечером на 1287-м км автодороги Р-254 «Иртыш» в Каргатском районе 70-летний водитель грузового автомобиля «ДАФ», следовавший со стороны Омска в сторону Новосибирска, совершил наезд на велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении.

В результате ДТП велосипедист-мужчина (на вид около 30-35 лет) от полученных травм скончался на месте происшествия.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожной аварии.

Кроме того, правоохранителям предстоит установить личность погибшего велосипедиста.

Напомним, 20 августа велосипедист погиб под колёсами автобуса в Новосибирской области.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

ДТП
Новосибирск
велосипедист погиб

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