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Видео: кошка прыгает из окна горящей квартиры в Новосибирске, где погиб её хозяин

вчера 23:17

Фото Сиб.фм

В одном из жилых домов Новосибирска произошёл пожар — погиб 55-летний мужчина; чудесным образом из горящей квартиры на пятом этаже спаслась кошка, а её прыжок попал на видео.

Появилось видео спасения кошки из горящей квартиры на улице Забалуева в Новосибирске. Ранее Сиб.фм сообщал, что местный житель Роман Шаврин приютил котёнка, который находился в охваченном огне помещении. Животное несколько секунд стояло на краю балкона, а когда спасатель к нему приблизился, то спрыгнуло с пятого этажа. Роман Шаврин поделился с Сиб.фм видео:

Со слов Романа, эта кошка находилась в той самой квартире, где погиб 55-летний мужчина. Пожарные вынесли его без сознания, а спустя некоторое время он скончался, несмотря на усилия медиков. Сейчас кошка себя чувствует нормально, хотя изначально была настроена враждебно к своим новым хозяевам. Роман хочет назвать её Дымкой.

Пожар в жилом доме на улице Забалуева произошёл накануне вечером, 15 сентября. Из дома эвакуировали 15 человек, среди которых было двое детей. Причину устанавливают дознаватели МЧС, а Следственный комитет начал проверку по факту гибели мужчины.

Напомним, в ночном пожаре в Барабинске пострадали четыре человека.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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