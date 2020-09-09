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Влюблённым убийцам предъявили обвинение за смерть таксиста под Новосибирском

сегодня 11:06

Фото из открытых источников

Подозреваемым в убийстве таксиста, занимавшегося частным извозом, предъявлено обвинение; также им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Коченёвским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР России по Новосибирской области предъявлено обвинение двум жителям Куйбышевского района, 29-летнему мужчине и 20-летней девушке, в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Убийство, совершенное группой лиц». Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу.

В озере Иткуль в районе села Новоиткульское Чулымского района Новосибирской области было обнаружено тело 68-летнего жителя города Барабинска с телесными повреждениями в области головы и шеи. По данному факту Коченёвским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР России по Новосибирской области было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Благодаря слаженной и грамотно спланированной работе следователей СКР и сотрудников полиции по горячим следам удалось установить и задержать подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления.

По данным следствия, 13 сентября текущего года в ночное время 68-летний житель Барабинска на личном автомобиле занимался частным извозом. Увидев на дороге голосующую пару, мужчина решил остановиться. Подозреваемые попросили водителя отвезти их в село Серебрянка Чулымского района, на что последний согласился. В пути следования, на перекрёстке автодорог Чулым — Ужаниха и Чулым — Золотая Грива, злоумышленники решили убить потерпевшего.

29-летний пассажир, сидевший на заднем сиденье, набросил шнурок на его шею и начал тянуть. Понимая, что потерпевший продолжает подавать признаки жизни, попросил вторую соучастницу присоединиться к совершению особо тяжкого преступления, а именно продолжать душить потерпевшего, сам же перелез на переднее сиденье и начал наносить последнему множественные удары по телу. После того как потерпевший перестал подавать признаки жизни, подозреваемые обмотали тело скотчем и утопили его в озере Иткуль в 500 метрах от села Новоиткульское Чулымского района, а автомобиль подожгли.

В ходе допроса следователю СКР злоумышленники дали признательные показания и рассказали об обстоятельствах совершённого преступления.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы по делу.

Напомним, в Иркутской области двое преступников сбежали со следственного эксперимента.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

убийство
Следственный комитет
Новосибирск

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