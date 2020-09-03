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Врач рассказал о необычном способе бороться с депрессией

сегодня 15:11

Фото pixabay.com

У многих осень ассоциируется с депрессией; врач назвал доступный способ уменьшить её проявление.

Победить осеннюю депрессию можно с помощью гирлянд. Об этом сообщило радио Sputnik со ссылкой на врача-психиатра высшей категории Виктора Ханыкова.

Уменьшение светового дня и солнечного света способствует осенней хандре. В организме сокращается выработка гормонов счастья вроде серотонина. В сентябре проходит осеннее равноденствие, перед которым световой день сокращается каждый день. В этот период люди гораздо уязвимее к любым стрессам.

В этот период улучшить настроение можно с помощью специальных ламп, которые с четырёх часов утра начинают постепенно наращивать яркость. Получается, что когда человек просыпается, у него в комнате есть солнечное освещение.

Также психиатр посоветовал включать гирлянды и различные праздничные огоньки, чтобы создать себе хорошее настроение.

Напомним, назван продукт, снижающий появление депрессии.

Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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