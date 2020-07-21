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Врач рассказал об опасных для печени полезных продуктах

сегодня 10:29

Фото pixabay.com

Даже безобидные фрукты потенциально опасны для печени; к чему приводит переизбыток сахара в рационе, рассказал врач.

Потребление ряда полезных продуктов может привести к хроническому поражению печени. Об этом сообщило издание АиФ со ссылкой на врача-гастроэнтеролога, доктора медицинских наук, профессора Первого МГМУ имени Сеченова Алексея Буеверова.

По данным специалиста, около 37 % россиян страдают от неалкогольной жировой болезни печени. Она возникает из-за потребления лишних жиров и сахара. Особенно опасна фруктоза, поскольку они перерабатываются в жиры, которые откладываются в печени. Также эти жиры провоцируют воспаление печени.

Есть ряд продуктов, которые считаются полезными для организма, однако из-за высокого содержания сахара они опасны для печени. В первую очередь, это соки, мёд, некоторые фрукты.

Например, в соках содержится растворенная фруктоза, которая мгновенно всасывается и сразу перерабатывается в жир.

Напомним, врач назвал главные симптомы заболеваний печени.

Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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здоровье
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