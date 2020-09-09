Врач рассказала, сколько яиц можно есть в неделю

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Яйца содержат много витаминов и питательных веществ; специалист рассказала, кому следует ограничить их потребление.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует в неделю съедать не более двух-трёх яиц. Об этом сообщило издание «Ридус» со ссылкой на нефролога Анну Коробкину.

По её словам, в одном яйце содержится 215 мг холестерина при суточной дозе в 300 мг. Также в яйцах содержатся фосфолипиды: они могут снижать количество холестерина в крови, нейтрализуя излишки этого вещества в организме. поэтому если человек здоров, то он необязательно должен ограничивать потребление продуктов с холестерином (мясо, творог, рыба, яйца).

Однако если у вас есть нарушение липидного обмена, нужно съедать не более 2-3 яиц в неделю. Также Коробкина подчеркнула, что не стоит заменять куриные яйца на перепелиные, поскольку в последних содержится ещё больше холестерина.

Исключать куриные яйца из рациона также не следует, поскольку в них содержатся витамины A, D, Е, фолиевая кислота, холин, железо, кальций, фосфор. Они поддерживают работу нервной системы и головного мозга.

Кроме того, яичный белок усваивается быстрее, чем белок из мяса и рыбы, но нужно обязательно термически обрабатывать яйца, чтобы в них не сохранились болезнетворные бактерии.

Напомним, Роскачество советует не мыть яйца, курицу и грибы.