«Враги не дождутся. Всё идёт путём!»: Юрий Назаров победил COVID-19

Фото: globallookpress.com

Любимый россиянами артист много времени провёл в реанимации с коронавирусом; сейчас он полностью пришёл в себя и строит планы.

Сначала Назарова госпитализировали с двухсторонней пневмонией, но подтвердился коронавирус. На девятый день артиста перевели в реанимацию и перестали пускать родственников. Врачи назвали состояние Назарова кризисом болезни. Лёгким Назарова помогал дышать аппарат СИПАП, рассказала Татьяна, дочь артиста. Об этом пишут российские СМИ.

Артист тепло упоминает больницу и медиков, вылечивших его. Он пока ещё находится в больничных стенах, но уже готовится к новым проектам, включая съёмки в кино. COVID-19 Назаров назвал коварным заболеванием, не разбирающим, кто ты – человек из списка Forbes или помойный бомж.

Назаров приобрёл популярность ещё в советское время и закрепил успех уже в российском кинематографе.

Напомним, 16 сентября в Сибирском федеральном университете зафиксирована вспышка коронавируса.