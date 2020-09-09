Все стены в крови: опубликовано видео с места убийства омских девочек

Фото из открытых источников, видео СК РФ

Следком опубликовал видео с места убийства детей под Ярославлем; подозреваемый объявлен в федеральный розыск.

Следственный комитет России опубликовал оперативную видеозапись с места убийства двух девочек в городе Рыбинске Ярославской области.

Дети приехали в тихий городок из Омска вместе с матерью, которая надеялась построить семью с интернет-знакомым. Вместе они прожили около месяца.

15 сентября женщина, вернувшись в работы, обнаружила мёртвыми своих дочерей 8 и 13 лет. На опубликованных СК кадрах видно, что стены в квартире, где произошло убийство, забрызганы кровью.

По подозрению в убийстве в розыск объявили сожителя женщины Виталия Молчанова.

Напомним, глава СК взял расследование дела под свой контроль.