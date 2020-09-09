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Вспышка коронавируса в школе: заболели сразу 14 человек

сегодня 08:17

Фото из открытых источников

В Бурятии на удалённое обучение отправили 14 классов; причиной стала вспышка коронавируса в школе.

В столице Бурятии Улан-Удэ произошла вспышка коронавируса в средней общеобразовательной школе № 35.

По данным республиканского управления Роспотребнадзора, выявлено 14 человек, заболевших коронавирусом. Это 10 школьников и четыре учителя.

По предварительным данным, первыми в школе заболели два педагога, которые и разнесли инфекцию.

Из-за вспышки 14 классов перевели на дистанционное обучение.

«Лабораторные исследования контактных продолжаются. Дезинфекция в помещениях школы проведена», — отметили в Роспотребнадзоре.

Напомним, в районах Новосибирской области из-за коронавируса закрывают школы.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Бурятия
коронавирус

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