Вспышка коронавируса в школе: заболели сразу 14 человек
Фото из открытых источников
В Бурятии на удалённое обучение отправили 14 классов; причиной стала вспышка коронавируса в школе.
В столице Бурятии Улан-Удэ произошла вспышка коронавируса в средней общеобразовательной школе № 35.
По данным республиканского управления Роспотребнадзора, выявлено 14 человек, заболевших коронавирусом. Это 10 школьников и четыре учителя.
По предварительным данным, первыми в школе заболели два педагога, которые и разнесли инфекцию.
Из-за вспышки 14 классов перевели на дистанционное обучение.
«Лабораторные исследования контактных продолжаются. Дезинфекция в помещениях школы проведена», — отметили в Роспотребнадзоре.
Напомним, в районах Новосибирской области из-за коронавируса закрывают школы.
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