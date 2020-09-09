Выплата 10000: кто не получит детские пособия в сентябре

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Кабмин выделил дополнительные 1,73 млрд рублей на детские пособия; получить выплаты на детей смогут не все родители.

Регионы получили дополнительные 1,73 млрд рублей на выплату новых детских пособий. Деньги пойдут на пособия семьям, в которых родился третий ребёнок. О подписании премьер-министром Михаилом Мишустиным такого постановления сообщило ТАСС.

Дополнительные средства на детские выплаты получат восемь регионов: Республика Башкортостан, Северная Осетия – Алания, Удмуртская и Чувашская республики, Иркутская, Ленинградская и Сахалинская области и Чукотский автономный округ.

Всего на третьего ребёнка семья будет получать около 10,4 тысяч рублей до достижения ребёнком трёхлетнего возраста. На последующих детей также можно будет оформить пособие.

Такую поддержку получат около 517 тысяч семей в России.

Напомним, получить путинские выплаты в 10 тысяч рублей россияне всё ещё могут. Тем, кто не подал заявление ранее, нужно обратиться за деньгами до 30 сентября.