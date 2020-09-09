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Выплата 10000 рублей: когда деньги придут в сентябре

сегодня 16:10

Фото с сайта pixabay.com

Путинские выплаты 10 000 рублей семьи получали в первые два месяца лета; получить пособие в сентябре смогут некоторые семьи.

Выплаты в размере 10 000 рублей получали семьи с детьми от 3 до 16 лет в июне и июле. Обратиться за выплатами в сентябре смогут лишь некоторые россияне.

Получить путинские выплаты в сентябре могут семьи, которые так и не обратились за помощью раньше. Теперь они могут получит разом две выплаты. Первая – на детей от 3 до 16 лет, вторая – на всех детей до 16 лет.

На ребёнка, которому с апреля по сентябрь 2020 года исполнилось 3 года, семьи смогут получить и единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. На неё заявление нужно подать в месяце, в котором ребёнок достиг трёхлетнего возраста.

Подать заявление на выплату можно до 30 сентября. Уже 1 октября заявки перестанут принимать. Обратиться за деньгами можно через портал госуслуг, в ПФР или МФЦ.

Для оформления выплат понадобится предоставить несколько документов: паспорт, свидетельство о рождении, СНИЛС ребёнка и банковские реквизиты, куда и перечислят деньги.

Напомним, пособие в размере 10,4 тысячи рублей получают семьи, в которых родился третий ребёнок. Выплаты будут начисляться до достижения ребёнком трёхлетнего возраста.

Автор:
Денис Калин

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Теги

выплаты
детские пособия
10000

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